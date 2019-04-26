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За последний месяц число объектов на рынке вторичного жилья Екатеринбурга выросло на 7,3%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. В течение последних двух месяцев количество объектов, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, увеличивается в среднем на 120-130 квартир каждую неделю. За четыре недели число объектов на рынке увеличилось на 7,3% и достигло отметки 8,33 тыс. объектов, сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



Выросло и количество пригородных объектов в базе данных УПН — на 6,2% (в реальном выражении — 690 квартир). Количество комнат также увеличилось — на 1,9% за четыре недели (1,47 тыс. объектов). Сроки экспозиции объектов на рынке составляют чуть меньше 4 месяцев.



Вместе с ростом числа объектов аналитики фиксируют приостановление роста средней цены на вторичном рынке жилья (после пиковой активности в конце 2018 года). Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу, на 22 апреля составила 71 тыс. 876 руб. За четыре недели средняя цена на «вторичку» не изменилась.



В то же время по комнатам и жилью в пригороде отмечен рост цен на 0,1-0,3% за четыре недели. Объекты на рынке комнат выставляют по средней цене 59 тыс. 243 руб. за кв. м. Квартиры пригородных территорий в среднем предлагают по 52 тыс. 729 руб. за кв. м.

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