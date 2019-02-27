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В 2018 году объем долгов россиян перед банками увеличился до 14,86 трлн рублей
27 февраль 2019 (12:58)
УрБК, Москва, 27.02.2019. В 2018 году объем долгов граждан РФ перед банками достиг 14,86 трлн руб., согласно анализу, проведенному экспертами Общероссийского народного фронта, опубликованному в газете «Известия».
По сравнению с 2017 годом средняя долговая нагрузка российских семей увеличилась с 22 до 27%. Граждане по-прежнему отдают банкам примерно пятую часть своих доходов. Около половины из них приходится на ипотечные кредиты.
Больше всего займов оформлено в республиках Калмыкия, Тыва, Чувашия, а также в Иркутской области и Ханты-Мансийском АО. Больше всего просроченных кредитов — в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.
По мнению экспертов, долги россиян перед банками в 2019 году могут увеличиться на 10-12% и достигнуть суммы в 16,3-16,6 трлн руб.
По сравнению с 2017 годом средняя долговая нагрузка российских семей увеличилась с 22 до 27%. Граждане по-прежнему отдают банкам примерно пятую часть своих доходов. Около половины из них приходится на ипотечные кредиты.
Больше всего займов оформлено в республиках Калмыкия, Тыва, Чувашия, а также в Иркутской области и Ханты-Мансийском АО. Больше всего просроченных кредитов — в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.
По мнению экспертов, долги россиян перед банками в 2019 году могут увеличиться на 10-12% и достигнуть суммы в 16,3-16,6 трлн руб.
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