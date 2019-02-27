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Объем вкладов в рублях в Челябинской области составил 373,3 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 27.02.2019. По итогам 2018 года объем банковских вкладов жителей Челябинской области достиг 422,4 млрд руб. За год этот показатель увеличился на 8%, или на 30,7 млрд руб., сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.



На протяжении всего года жители региона предпочитали хранить свои сбережения в рублях. Так, на 1 января 2019 года объем вкладов в российской валюте составил 373,3 млрд руб. (88,4% от общего объема привлеченных средств физических лиц), в иностранной валюте — 49,1 млрд руб. (11,6%).



Средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам физических лиц в декабре прошлого года составила 6,1%, по депозитам в долларах США — 1,1%, в евро — 0,3%.



«В течение первых 3 кварталов прошлого года процентная ставка по рублевым вкладам в Челябинской области существенно не менялась: находилась в диапазоне от 5,1 до 5,5%. Однако в VI квартале, вслед за повышением ключевой ставки Банка России, она начала плавно расти», — комментирует заместитель управляющего Челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.



Средняя сумма депозита в расчете на каждого жителя области составила 121 тыс. руб.

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