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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на сумму свыше 3,1 млн рублей

26 февраль 2019 (17:57)

УрБК, Нижний Тагил, 26.02.2019. По материалам прокурорской проверки, 26 февраля 2019 года возбуждено уголовное дело по признакам полной невыплаты свыше 2 месяцев зарплаты сотрудникам ООО Торговый дом «Тагил-щебень», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с октября 2018 года по январь 2019 года ООО Торговый дом «Тагил-щебень» несвоевременно и не в полном объеме выплачивало зарплату, что привело к формированию задолженности перед 45 работниками на сумму свыше 3,1 млн руб.

Ранее, в течение 2018 года и истекшего периода 2019 года прокуратура района также выявляла факты несвоевременной выплаты заработной платы на указанном предприятии.

В течение 2018 года директору ООО Торговый дом «Тагил-щебень» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав граждан и вносились представления с требованиями погашения задолженности по зарплате.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила исковые заявления о взыскании задолженности, которые находятся на рассмотрении суда.

Кроме того, в отношении руководителя предприятия возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых руководитель привлечен к ответственности в виде предупреждения и штрафа.

Также прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила направил материалы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия.

26 февраля 2019 года возбуждено уголовное дело по признакам полной невыплаты свыше 2 месяцев зарплаты, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации ООО Торговый дом «Тагил-щебень».

Расследование уголовного дела, рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое погашение задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятия находятся на контроле прокуратуры.

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