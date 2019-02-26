Новости дня

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на сумму свыше 3,1 млн рублей

УрБК, Нижний Тагил, 26.02.2019. По материалам прокурорской проверки, 26 февраля 2019 года возбуждено уголовное дело по признакам полной невыплаты свыше 2 месяцев зарплаты сотрудникам ООО Торговый дом «Тагил-щебень», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с октября 2018 года по январь 2019 года ООО Торговый дом «Тагил-щебень» несвоевременно и не в полном объеме выплачивало зарплату, что привело к формированию задолженности перед 45 работниками на сумму свыше 3,1 млн руб.



Ранее, в течение 2018 года и истекшего периода 2019 года прокуратура района также выявляла факты несвоевременной выплаты заработной платы на указанном предприятии.



В течение 2018 года директору ООО Торговый дом «Тагил-щебень» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав граждан и вносились представления с требованиями погашения задолженности по зарплате.



Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила исковые заявления о взыскании задолженности, которые находятся на рассмотрении суда.



Кроме того, в отношении руководителя предприятия возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых руководитель привлечен к ответственности в виде предупреждения и штрафа.



Также прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила направил материалы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия.



26 февраля 2019 года возбуждено уголовное дело по признакам полной невыплаты свыше 2 месяцев зарплаты, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации ООО Торговый дом «Тагил-щебень».



Расследование уголовного дела, рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое погашение задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятия находятся на контроле прокуратуры.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: