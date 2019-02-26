В ММК подвели итоги социальных программ в 2018 году

Фотография предоставлена пресс-службой ММК

В 2018 году в Группе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) расходы на благотворительность и реализацию социальных программ выросли на 11% по отношению к предыдущему году и достигли почти 2,5 млрд руб.По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», на реализацию благотворительных и социальных проектов комбинат направил свыше 1,6 млрд руб. Ключевое место в спектре социальных программ и организаций занимают направления социальной деятельности, связанные с охраной здоровья работников компании. В 2018 году в Группе ММК на лечение работников и реализацию медицинских программ было направлено около 425 млн руб., из которых примерно половину составила доля комбината.Еще свыше 428 млн руб. было выделено на оздоровление работников и членов их семей в санаториях и домах отдыха; 54,7 млн руб. направлено на организацию детского отдыха и компенсацию стоимости путевок в детские загородные оздоровительные центры. Поддержанию и укреплению здоровья сотрудников предприятия способствуют формирование принципов здорового образа жизни и приобщение работников к регулярным занятиям физической культурой и спортом. На эти цели в 2018 году в Группе ММК было выделено около 130 млн руб.Социальные и благотворительные программы распространяются не только на работников, но и на пенсионеров и ветеранов компании. Одним из основных направлений социальной деятельности на комбинате и в организациях Группы в течение не одного десятилетия является социальная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов и других слабозащищенных категорий граждан. В 2018 году на эти цели комбинат выделил 322 млн руб., из которых 229 млн руб. — его доля.Традиционно важным направлением социальной деятельности Группы ММК является реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей. В 2018 году организации, входящие в Группу, направили на эти цели 85,5 млн руб.Еще одно направление социальной деятельности — организация культурно-массовой работы, на которую вместе с затратами на содержание домов культуры в 2018 году было израсходовано 84,6 млн руб. Второй год подряд удваиваются расходы на организацию горячего питания работников. В 2018 году они достигли 61 млн руб. Затраты на жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства составили в прошлом году 148 млн руб. Общие вложения Группы ММК в благотворительность и социальные программы достигли 2,486 млрд руб.Для планирования работы социальных программ на 2019 год в магнитогорском благотворительном фонде «Металлург» прошло заседание высшего органа управления — Совета благотворительного фонда. На заседании утверждены благотворительная программа и бюджет на 2019 год.В прошлом году исполнилось 30 лет со дня создания фонда. И все эти годы крупнейшим его благотворителем является Магнитогорский металлургический комбинат. Приоритетными направлениями работы фонда неизменно остаются социальная поддержка пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов и другие.По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», в 2019 году сохранены в полном объеме все благотворительные программы, реализуемые фондом, — «Забота», «Луч надежды», «XXI век — детям Южного Урала», «Одаренные дети Магнитки», «Охрана материнства и детства», «Дружная семья» и другие программы. Объем их финансирования составит почти 856 млн руб.Утвержден и план основных мероприятий на 2019 год. Во дворце им. С. Орджоникидзе пройдет несколько крупных праздничных мероприятий — ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню инвалида и Новому году с участием 5 400 ветеранов. В арене «Металлург» состоится праздник, посвященный 90-летнему юбилею города Магнитогорска и Дню металлургов.Традиционно благотворительный фонд «Металлург» проведет четыре отчетных собрания по итогам деятельности за 2018 год перед жителями города, Агаповского и Кизильского районов.К праздничным датам для жителей Магнитогорска с участием депутатов городского Собрания от ПАО «ММК» в микрорайонах города, на базе ТОСов и школ будут проведены концерты и вечера отдыха.ПАО «ММК» является градообразующим предприятием Магнитогорска и бюджетообразующим для Челябинской области. Руководство предприятия добровольно принимает на себя обязательства по социально ответственному поведению в отношении работников компании и всех жителей Магнитки. Компания не раз становилась победителем отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» и всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».