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Официальный курс доллара США вырос на 36 коп., евро — на 40 коп.
26 февраль 2019 (15:06)
УрБК, Москва, 26.02.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2019 года. Курс долл. США вырос на 36 коп. до 65,62 руб., курс евро — на 40,22 коп. до 74,49 руб.
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