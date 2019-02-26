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Официальный курс доллара США вырос на 36 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 26.02.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2019 года. Курс долл. США вырос на 36 коп. до 65,62 руб., курс евро — на 40,22 коп. до 74,49 руб.

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