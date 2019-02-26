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В Челябинской области ограничено движение на участке трассы Р-254 «Иртыш»

УрБК, Челябинск, 26.02.2019. В Челябинской области временно ограничено движение на участке трассы Р-254 «Иртыш», сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».



«Сегодня в 8.05 на 27-м км федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» (недалеко от поселка Вахрушево) произошло дорожно-транспортное происшествие: столкновение двух легковых и одного грузового автомобилей. На участке временно введено реверсивное движение», — говорится в сообщении.

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