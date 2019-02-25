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Жители Кировского района Екатеринбурга остались без доступа к интернету и ТВ из-за конфликта управляющей компании и провайдера

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. Без интернета и ТВ осталось 200 абонентов компании «ИНСИС», проживающих в Кировском районе Екатеринбурга, чьи дома обслуживает управляющая компания ООО «Фонд Радомир». Об этом сообщает Уральская ассоциация операторов связи.



Днем 21 февраля неизвестные, предположительно сотрудники УК, порезали кабель связи в домах № 30 и 30а по улице Тургенева, а также в доме № 56 по улице Мамина-Сибиряка.



Изначально было около 15 тыс. пострадавших абонентов, так как злоумышленники повредили магистральный кабель, но специалистам компании удалось оперативно переключить их на резервные линии. В одном из указанных домов также пропал интернет оператора связи Convex. В компании «ИНСИС» оценивают причиненный ущерб более чем в 100 тыс. руб.



В настоящее время восстановить кабель не представляется возможным, так как сотрудники УК всячески препятствуют ремонтным работам, а в телефонных разговорах заявляют, что порча имущества продолжится и в дальнейшем.



Причиной для обострения ситуации стал финансовый спор между УК ООО «Фонд Радомир» и компанией «ИНСИС». Управляющая компания требует с оператора связи около 1,8 млн руб. за размещение оборудования на общедомовом имуществе на жилфонде УК.



«В суд ООО «Фонд Радомир» не обращается, так как у УК отсутствуют протоколы голосования собственников по взиманию платы с операторов связи. В их отсутствие вероятность выиграть иск крайне мала. Ранее «РЭМП Железнодорожного района» уже пыталось взыскать с «ИНСИС» по аналогичным основаниям 770 тыс. руб., но Арбитражный суд Свердловской области отказал УК в удовлетворении требований, которые противоречат Жилищному кодексу РФ. Поэтому ООО «Фонд Радомир», вероятно, пошло другим путем», — сообщает вице-президент «Уральской ассоциации операторов связи» Артем Черанев.



Известно, что несколько собственников квартир, в домах которых был порезан кабель, ранее обратились в прокуратуру и Департамент государственного и жилищного надзора Свердловской области с жалобой на управляющую компанию, которая, не учитывая мнения жильцов, решила взимать плату с операторов связи.



По факту порчи имущества подано заявление в правоохранительные органы. В действиях вандалов усматривается умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба.



Отметим, что ООО «Фонд Радомир» обслуживает около 100 домов в Кировском районе Екатеринбурга. Бенефициаром ООО «Фонд Радомир» является бизнесмен Бахтиёр Усманов.

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