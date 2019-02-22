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В январе 2019 года инфляция в УрФО составила 3,9%

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. В январе 2019 года годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) составила 3,9%, по-прежнему оставшись ниже общероссийской (5%): в Курганской области — 5,0%, в Свердловской — 4,7%, в Челябинской — 4,1% в Тюменской (с АО) — 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.



Темп прироста цен на продовольственные товары в округе в январе текущего года составил 4% в годовом выражении. Ускорение продовольственной инфляции на 0,7 п.п. в наибольшей степени было вызвано нормализацией динамики цен на тепличные овощи.



Наибольшая продовольственная инфляция сложилась в Курганской области (5,2%), наименьшая — в Ямало-Ненецком АО (0,9%).



В сегменте непродовольственных товаров инфляция в Уральском федеральном округе в январе в целом выросла меньше чем ожидалось — до 3,8% в годовом выражении. Это, как и в целом по России, на 0,4 п.п. больше, чем в декабре 2018 года. Основная причина — повышение стоимости новых легковых автомобилей, которое дилеры анонсировали в конце прошлого года, а также цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.



Среди регионов УрФО в январе по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост цен на автомобили и бензин был зафиксирован в Курганской области (на 2% и на 1,2% соответственно), дизельное топливо сильнее всего подорожало в ЯНАО (на 3,3%). Признаки переноса повышения НДС в цены остальных товаров практически отсутствовали, а годовые темпы роста цен на обувь, телерадиотовары и средства связи даже замедлились, что было обусловлено умеренным спросом.

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