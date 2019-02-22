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Главный врач Серовской городской больницы оштрафован за разглашение врачебной тайны

22 февраль 2019 (10:26)

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. Главный врач ГБУЗ «Серовская городская больница» оштрафован за разглашение врачебной тайны. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

В ходе проверки установлено, что 2 декабря 2018 года 69 медицинских карт пациентов стационарного отделения больницы за период 2012-2013 годов были сданы в макулатуру, сбор которой проходил в кафедральном соборе города.

В документах содержались сведения о медицинских диагнозах, фактах обращения граждан за оказанием медицинской помощи, состоянии их здоровья, информация о медицинских обследованиях, исследованиях и лечении.

Установлено, что медицинскую документацию сдала фельдшер терапевтического участка поликлиники № 1 ГБУЗ Свердловской области «Серовская городская больница», взяв карты из архива больницы. Согласно статье 13 федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», информация составляет врачебную тайну, разглашение которой запрещено.

Серовская городская прокуратура внесла в адрес главного врача ГБУЗ «Серовская городская больница» представление об устранении выявленных нарушений, а все медицинские карты были незамедлительно изъяты и преданы в архив лечебного учреждения, приняты меры к их надлежащему учету и хранению. Фельдшер привлечена к дисциплинарной ответственности, ей был объявлен выговор.

Кроме того, в отношении главного врача городской больницы было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации, доступ к которой ограничен». Он приговорен к штрафу в размере 4 тыс. руб.

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