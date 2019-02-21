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В Асбесте управляющая компания заплатит жильцам за сырость в квартире более 270 тыс. рублей

УрБК, Асбест, 21.02.2019. Асбестовский городской суд обязал ООО «УК «Коммунальник» выплатить собственникам квартиры 270 тыс. руб. за бездействие при подтоплении подвала. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В феврале 2017 года коммунальные службы обследовали жилое помещение и составили акт, в котором зафиксировали, что фанера на полу в кухне под линолеумом вздулась от сырости и почернела, появилась плесень, в комнате пол в таком же состоянии, при этом он прогибается. С улицы стены дома сырые примерно на 50 см в высоту, идет отслоение штукатурного слоя. Отмостка дома имеет наклон в сторону комнаты жильцов.



В марте собственники обратились в ООО «УК «Коммунальник» с заявлением о выдаче повторного акта обследования жилого помещения с указанием конкретных причин порчи имущества и образования повышенной влажности, которая продолжает разрушать квартиру. Однако ответа на обращение не поступило. В апреле семья обратилась в отдел контроля по Южному управленческому округу Свердловской области Департамента государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области, специалистами которого были выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, допущенные управляющей компанией.



Также собственники заказали экспертизу в АНО «Специализированная экспертная организация «УРАЛ-ВИТ». Экспертами дано заключение, что наиболее вероятной причиной переувлажнения названо нахождение трубопровода теплоснабжения в воде из-за повреждения других близко находящихся трубопроводов. Через свищ в трубе пар или горячая вода попадают в землю и через поры проникают в подвальное помещение квартиры.



«Не сумев уладить вопрос с УК в досудебном порядке, семья подала иск в Асбестовский городской суд к ООО «УК «Коммунальник». В исковом заявлении супруги просили взыскать в свою пользу в равных долях возмещение ущерба 121 тыс. 648 руб., штраф в размере 50% от присужденной суммы, компенсацию морального вреда в пользу каждого по 5 тыс. руб., судебные расходы, в том числе по оплате экспертизы, исследования, юридических услуг. В ходе рассмотрения дела по существу суд назначил строительно-техническую экспертизу», — говорится в сообщении.



Эксперт подтвердил наличие переувлажненности, плесени и грибка на полу и стенах квартиры, причиной возникновения которых явилось длительное подтопление водой подпола квартиры из помещения ИТП, в который горячая среда поступала из канала тепловой сети. Ответственными за происходящее, по мнению экспертов, являются МУП «Горэнерго» — за ненадлежащее содержание сетей, несвоевременность действий при установлении причин аварийной ситуации, а также ООО УК «Коммунальник» — за бездействие при подтоплении подвала. Стоимость ремонтно-восстановительных работ, необходимых для устранения ущерба, в соответствии с локальными сметными расчетами, составила 166 тыс. 320 руб.



Асбестовский городской суд удовлетворил исковые требования частично. С ООО «УК «Коммунальник» в пользу первого собственника взыскан материальный ущерб в размере 83 тыс. 160 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 20 тыс. руб., компенсация морального вреда — 5 тыс. руб., судебные расходы в сумме 43 тыс. 180 руб. Всего 151 тыс. 340 руб. В пользу второго собственника взыскан материальный ущерб — 83 тыс. 160 руб., штраф — 20 тыс. руб., компенсация морального вреда в размере 5 тыс. руб., судебные расходы в сумме 12 тыс. 500 руб. Всего 120 тыс. 660 руб.



Ответчик, в свою очередь, подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Представитель управляющей компании полагал, что их вины в причинении ущерба не имелось, затопление произошло по вине МУП «Горэнерго».



Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила без удовлетворения апелляционную жалобу ответчика. Решение Асбестовского городского суда вступило в законную силу.

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