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Минфин доиндексирует пенсии в России в 2019 году при очередных выплатах
20 февраль 2019 (17:44)
УрБК, Москва, 20.02.2019. Пенсии по новому принципу, который предложил президент РФ Владимир Путин, доиндексируют в текущем году при очередных выплатах. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова министра финансов Антона Силуанова.
«Доиндексации оцениваются в текущем году около 15-20 млрд руб. Они будут произведены при выплате очередной пенсии, будут пересчитаны пенсии. Ресурсы для этого в бюджете есть. Мы уточним параметры Пенсионного фонда в ходе изменений бюджета уже в весеннюю сессию. Но деньги у Пенсионного фонда на эти цели есть», — отметил Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, если говорить о шестилетнем периоде, то эта сумма около 150-160 млрд руб.
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию сообщил, что индексация пенсий пенсионерам в стране должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать, и вернуть людям то, что они недополучили.
«Доиндексации оцениваются в текущем году около 15-20 млрд руб. Они будут произведены при выплате очередной пенсии, будут пересчитаны пенсии. Ресурсы для этого в бюджете есть. Мы уточним параметры Пенсионного фонда в ходе изменений бюджета уже в весеннюю сессию. Но деньги у Пенсионного фонда на эти цели есть», — отметил Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, если говорить о шестилетнем периоде, то эта сумма около 150-160 млрд руб.
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию сообщил, что индексация пенсий пенсионерам в стране должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать, и вернуть людям то, что они недополучили.
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