Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 34 коп., евро — на 13 коп.
20 февраль 2019 (16:42)
УрБК, Москва, 20.02.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2019 года. Курс долл. США снизился на 34,54 коп. до 65,86 руб., курс евро — на 13,35 коп. до 74,68 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро — на 9 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 45,7 коп., евро — на 34,4 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 1,7 коп., евро — на 14,4 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 7,4 коп., евро — на 9,1 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 74 коп., евро — на 37 коп.