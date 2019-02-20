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Официальный курс доллара США снизился на 34 коп., евро — на 13 коп.

УрБК, Москва, 20.02.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2019 года. Курс долл. США снизился на 34,54 коп. до 65,86 руб., курс евро — на 13,35 коп. до 74,68 руб.

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