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Серовский механический завод оштрафовали на 700 тыс. рублей за нарушение норм охраны труда
20 февраль 2019 (16:19)
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. Государственная инспекция труда в Свердловской области выявила нарушения требований трудового законодательства и охраны труда в АО «Серовский механический завод» («СМЗ»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
АО «СМЗ» было привлечено к административной ответственности в виде штрафов, предусмотренных частями 1, 3 и 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации» и частями 1,4 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Общая сумма составила 700 тыс. руб.
Представитель работодателя обжаловал вынесенные постановления о назначении штрафов в Серовском городском суде. Однако суд признал доводы представителя несостоятельными. Постановления Государственной инспекции труда в Свердловской области о назначении штрафов юридическому лицу были оставлены в силе.
АО «СМЗ» было привлечено к административной ответственности в виде штрафов, предусмотренных частями 1, 3 и 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации» и частями 1,4 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Общая сумма составила 700 тыс. руб.
Представитель работодателя обжаловал вынесенные постановления о назначении штрафов в Серовском городском суде. Однако суд признал доводы представителя несостоятельными. Постановления Государственной инспекции труда в Свердловской области о назначении штрафов юридическому лицу были оставлены в силе.
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