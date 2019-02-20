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Свердловский областной суд изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на владельца мебельного центра «ЭМА»

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. Свердловский областной суд изменил меру пресечения сотруднику ЧОП «Сова», обвиняемому в нападении на владельца мебельного центра «ЭМА» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба суда.



«Мера пресечения обвиняемому изменена на запрет совершения определенных действий. В частности, обвиняемому запрещено общаться с потерпевшим, свидетелями, другими обвиняемыми и подозреваемыми в рамках возбужденного уголовного дела», — говорится в сообщении.



Драка в мебельном центре «ЭМА» произошла 6 февраля. В результате инцидента генеральный директор мебельного центра Андрей Калетин был госпитализирован.



По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и частью 2 статьи 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей».

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