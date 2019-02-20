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Свердловский областной суд изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на владельца мебельного центра «ЭМА»
20 февраль 2019 (15:17)
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. Свердловский областной суд изменил меру пресечения сотруднику ЧОП «Сова», обвиняемому в нападении на владельца мебельного центра «ЭМА» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Мера пресечения обвиняемому изменена на запрет совершения определенных действий. В частности, обвиняемому запрещено общаться с потерпевшим, свидетелями, другими обвиняемыми и подозреваемыми в рамках возбужденного уголовного дела», — говорится в сообщении.
Драка в мебельном центре «ЭМА» произошла 6 февраля. В результате инцидента генеральный директор мебельного центра Андрей Калетин был госпитализирован.
По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и частью 2 статьи 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей».
«Мера пресечения обвиняемому изменена на запрет совершения определенных действий. В частности, обвиняемому запрещено общаться с потерпевшим, свидетелями, другими обвиняемыми и подозреваемыми в рамках возбужденного уголовного дела», — говорится в сообщении.
Драка в мебельном центре «ЭМА» произошла 6 февраля. В результате инцидента генеральный директор мебельного центра Андрей Калетин был госпитализирован.
По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и частью 2 статьи 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей».
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