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В России могут установить минимальный потребительский бюджет как показатель качества жизни работающих граждан

УрБК, Москва, 20.02.2019. Введение в России нового показателя качества жизни — минимального потребительского бюджета (МПБ) — обсуждает рабочая группа при министерстве труда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сотрудников в аппарате зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.



В отличие от прожиточного минимума, новый показатель будет отражать реально необходимые расходы россиянина, в перспективе МПБ может стать основой для расчета минимальной зарплаты.



Консультации о разработке методики исчисления МПБ предусмотрены генеральным соглашением между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2018-2020 годы, уточнили в аппарате Татьяны Голиковой. Там добавили, что рассмотрение конкретных законодательных инициатив возможно после того, как вопрос проработает группа при Минтруде. В министерстве отметили, что инициативу о расчете минимального потребительского бюджета выдвинула Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Она уже представлена рабочей группе, рассказал секретарь организации Олег Соколов.



«Минимальный потребительский бюджет учитывает стоимость набора продуктов, аренды жилья, услуг ЖКХ, расходы на образование и досуг. Сумма составляет около 39 тыс. руб.», — пояснил «Известиям» Олег Соколов.



Из существующих в России показателей МПБ близок к прожиточному минимуму, но есть и принципиальные отличия. Последний показатель равен стоимости потребительской корзины, которая складывается из цены минимального набора продуктов плюс 50% от набора продуктов на непродовольственные товары и 50% на услуги. То есть если минимум провизии на месяц стоит 5 тыс. руб., то на другие покупки россиянин тратит 2,5 тыс., а на услуги — еще 2,5 тыс., считают чиновники. В минимальном потребительском бюджете же учитывается более широкий ассортимент продуктов, а стоимость остальных товаров и услуг рассчитывается исходя из рыночной стоимости, а не доли от продовольственной части. Новый показатель подразумевает расходы на аренду жилья, образование, досуг. Кроме того, прожиточный минимум рассчитывается отдельно для детей, трудоспособных граждан и пенсионеров. МПБ же предлагается вычислять только для работающих.



С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) стал равным прожиточному минимуму в 11,28 тыс. руб.



По данным Росстата, среднемесячная зарплата в прошлом году составляла 43,4 тыс. руб. При этом за чертой бедности сегодня живут около 13% населения, или 19 млн человек. Согласно новым майским указам президента, к 2024 году правительство должно снизить уровень бедности вдвое.

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