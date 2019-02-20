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Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ завоевали призовые места на региональном этапе WorldSkills Russia

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» завоевали 10 медалей на VII Открытом региональном чемпионате Свердловской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это девятое место в общем зачете из 79 образовательных учреждений области, участвующих в соревнованиях, сообщает пресс-служба компании.



Будущие металлурги выступили в восьми компетенциях: «Реверсивный инжиниринг», «Промышленная робототехника», «Прототипирование», «Инженерный дизайн CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Промышленная автоматика», «Промышленная механика и монтаж» и «Электромонтаж».



В компетенции «Промышленная робототехника» золотые медали получили Лев Попов и команда Тимура Садреева и Ильи Белокозовича — в категории «Юниоры» (от 14 до 16 лет). В компетенции «Реверсивный инжиниринг» победителем стал Никита Кузнецов, серебряную медаль завоевал Андрей Тарасов, а бронзовые — Александр Гимазетдинов и Руслан Султангалиев. В компетенции «Промышленная механика и монтаж» золотую медаль получил Андрей Ефимов, а Николай Перминов — серебряную. Помимо этого, Иван Семейщев завоевал золотую медаль в компетенции «Промышленная автоматика», а Вадим Галлямов — серебряную в компетенции «Изготовление прототипов».



Победители регионального чемпионата продолжат подготовку к следующему этапу соревнований — Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет 20-24 мая 2019 года в Казани.



«За шесть лет участия в чемпионатах по стандартам WorldSkills студенты и выпускники образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» завоевали 104 медали. Соревнования профессионального мастерства — это возможность продемонстрировать навыки решения сложных технических задач и заявить о себе для дальнейшего карьерного развития», — отметил начальник управления по профессиональной ориентации и подготовке персонала Департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов.

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