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Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ завоевали призовые места на региональном этапе WorldSkills Russia
20 февраль 2019 (13:22)
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» завоевали 10 медалей на VII Открытом региональном чемпионате Свердловской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это девятое место в общем зачете из 79 образовательных учреждений области, участвующих в соревнованиях, сообщает пресс-служба компании.
Будущие металлурги выступили в восьми компетенциях: «Реверсивный инжиниринг», «Промышленная робототехника», «Прототипирование», «Инженерный дизайн CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Промышленная автоматика», «Промышленная механика и монтаж» и «Электромонтаж».
В компетенции «Промышленная робототехника» золотые медали получили Лев Попов и команда Тимура Садреева и Ильи Белокозовича — в категории «Юниоры» (от 14 до 16 лет). В компетенции «Реверсивный инжиниринг» победителем стал Никита Кузнецов, серебряную медаль завоевал Андрей Тарасов, а бронзовые — Александр Гимазетдинов и Руслан Султангалиев. В компетенции «Промышленная механика и монтаж» золотую медаль получил Андрей Ефимов, а Николай Перминов — серебряную. Помимо этого, Иван Семейщев завоевал золотую медаль в компетенции «Промышленная автоматика», а Вадим Галлямов — серебряную в компетенции «Изготовление прототипов».
Победители регионального чемпионата продолжат подготовку к следующему этапу соревнований — Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет 20-24 мая 2019 года в Казани.
«За шесть лет участия в чемпионатах по стандартам WorldSkills студенты и выпускники образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» завоевали 104 медали. Соревнования профессионального мастерства — это возможность продемонстрировать навыки решения сложных технических задач и заявить о себе для дальнейшего карьерного развития», — отметил начальник управления по профессиональной ориентации и подготовке персонала Департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов.
Будущие металлурги выступили в восьми компетенциях: «Реверсивный инжиниринг», «Промышленная робототехника», «Прототипирование», «Инженерный дизайн CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Промышленная автоматика», «Промышленная механика и монтаж» и «Электромонтаж».
В компетенции «Промышленная робототехника» золотые медали получили Лев Попов и команда Тимура Садреева и Ильи Белокозовича — в категории «Юниоры» (от 14 до 16 лет). В компетенции «Реверсивный инжиниринг» победителем стал Никита Кузнецов, серебряную медаль завоевал Андрей Тарасов, а бронзовые — Александр Гимазетдинов и Руслан Султангалиев. В компетенции «Промышленная механика и монтаж» золотую медаль получил Андрей Ефимов, а Николай Перминов — серебряную. Помимо этого, Иван Семейщев завоевал золотую медаль в компетенции «Промышленная автоматика», а Вадим Галлямов — серебряную в компетенции «Изготовление прототипов».
Победители регионального чемпионата продолжат подготовку к следующему этапу соревнований — Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет 20-24 мая 2019 года в Казани.
«За шесть лет участия в чемпионатах по стандартам WorldSkills студенты и выпускники образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» завоевали 104 медали. Соревнования профессионального мастерства — это возможность продемонстрировать навыки решения сложных технических задач и заявить о себе для дальнейшего карьерного развития», — отметил начальник управления по профессиональной ориентации и подготовке персонала Департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов.
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