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На «Уралвагонзаводе» подтвердили факт самоубийства рабочего в одном из цехов

УрБК, Нижний Тагил, 20.02.2019. На «Уралвагонзаводе» (УВЗ, входит в состав госкорпорации «Ростех») подтвердили факт самоубийства рабочего в одном из цехов предприятия. Об этом УрБК сообщила начальник отдела по связям с общественностью АО «НПК «Уралвагонзавод» Юлия Колмакова.



При этом она не стала комментировать произошедшее, так как в настоящий момент проводится проверка по данному факту.



По данным одного из интернет-ресурсов, рабочий кузнечного цеха (№ 170) УВЗ покончил с собой в разгар трудовой смены.

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