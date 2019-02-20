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На аглофабрике ЕВРАЗ ЗСМК завершили реконструкцию газопылеулавливающих систем

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. На аглофабрике ЕВРАЗ ЗСМК запустили четвертую аспирационную установку, предназначенную для очистки воздуха от загрязняющих веществ в процессе производства агломерата. С ее запуском завершилась реконструкция газопылеулавливающих систем подразделения.



Управление по связям с общественностью предприятия сообщает, что суммарная производительность четырех агрегатов составляет 900 тыс. кубометров в час. Степень очистки — более 99%. Новые установки работают на базе рукавных фильтров, что позволяет эффективно улавливать пыль и утилизировать ее в производство. В результате запуска агрегатов выбросы твердых веществ от агломерационной фабрики в атмосферу снижены с 2015 года на 425 т в год. На реализацию проекта направлено более 368 млн руб.



Ввод в эксплуатацию современного оборудования позволяет компании поступательно снижать негативное воздействие на окружающую среду. Утилизация и рециклинг отходов производства ЕВРАЗ ЗСМК сегодня составляют более 68%. За 11 лет на экологические программы комбината направлено 2,3 млрд руб., еще более 4 млрд руб. планируется вложить до 2024 года.



На аглофабрике ЕВРАЗ ЗСМК производят железорудное сырье для доменных печей. В составе подразделения работают три агломашины общей производительностью более 600 тыс. т агломерата в месяц.

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