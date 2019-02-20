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ФАС четыре недели подряд не фиксирует изменений цен на бензин в Челябинске
20 февраль 2019 (10:27)
УрБК, Челябинск, 20.02.2019. Челябинское УФАС России по результатам проведенного мониторинга за прошедшую неделю не зафиксировало повышения розничных цен на нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С 11 по 17 февраля 2019 года на АЗС в городе были установлены следующие цены: ООО «Газпромнефть-Центр» — 39 руб. 80 коп. за литр АИ-92, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 41 руб. 54 коп., ООО «Башнефть-Розница» — 39 руб. 75 коп., ООО «Регион» — 39 руб. 80 коп.
Цена за литр АИ-95 у ООО «Газпромнефть-Центр» составляет 43 руб. 80 коп., ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 45 руб. 21 коп., ООО «Башнефть-Розница» — 43 руб. 70 коп., ООО «Регион» — 42 руб. 40 коп.
С 11 по 17 февраля 2019 года на АЗС в городе были установлены следующие цены: ООО «Газпромнефть-Центр» — 39 руб. 80 коп. за литр АИ-92, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 41 руб. 54 коп., ООО «Башнефть-Розница» — 39 руб. 75 коп., ООО «Регион» — 39 руб. 80 коп.
Цена за литр АИ-95 у ООО «Газпромнефть-Центр» составляет 43 руб. 80 коп., ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 45 руб. 21 коп., ООО «Башнефть-Розница» — 43 руб. 70 коп., ООО «Регион» — 42 руб. 40 коп.
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