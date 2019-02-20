Новости дня

Оборот розничной торговли в РФ в январе 2019 года вырос на 1,6%

УрБК, Москва, 20.02.2019. Оборот розничной торговли в РФ в январе 2019 года увеличился на 1,6% в сопоставимых ценах по сравнению с январем предыдущего года — до 2,489 трлн руб., следует из материалов Росстата.



В месячном исчислении показатель в январе снизился на 25,3%. В декабре прошлого года рост показателя составлял 2,3% к декабрю предыдущего года, по итогам 2018 года оборот ритейла увеличился на 2,6%.



«В январе 2019 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,3%, непродовольственных товаров — 51,7% (в январе 2018 года — 48% и 52% соответственно)», — говорится в сообщении.



Оборот розничной торговли пищевыми продуктами в январе увеличился на 2,1% в годовом выражении — до 1,203 трлн руб. (в декабре показатель повысился на 1,8%), оборот торговли непродовольственными товарами вырос на 1,2% и составил 1,286 трлн руб. (в декабре наблюдался рост на 2,8%).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: