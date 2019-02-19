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В январе оборот организаций Свердловской области вырос на 3%
19 февраль 2019 (17:13)
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. За январь 2019 года оборот организаций по видам экономической деятельности по Свердловской области составил 387,69 млрд руб. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.
За этот же период на 10,6% увеличился оборот организаций в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (до 4,1 млрд руб.), на 31,7 — добычи полезных ископаемых (до 7 млрд 32 млн руб.), на 8,5% — обрабатывающих производств (до 135 млрд 870 млн руб.), на 13% обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (до 43 млрд 161 млн руб.).
Снизился оборот на 11% в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений и составил 3 млрд 10 млн. В строительстве зафиксировано снижение на 32,1% (до 7 млрд 272 млн руб.), в оптовой розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов на 5,3% (до 129 млрд 604 млн руб.).
За этот же период на 10,6% увеличился оборот организаций в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (до 4,1 млрд руб.), на 31,7 — добычи полезных ископаемых (до 7 млрд 32 млн руб.), на 8,5% — обрабатывающих производств (до 135 млрд 870 млн руб.), на 13% обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (до 43 млрд 161 млн руб.).
Снизился оборот на 11% в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений и составил 3 млрд 10 млн. В строительстве зафиксировано снижение на 32,1% (до 7 млрд 272 млн руб.), в оптовой розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов на 5,3% (до 129 млрд 604 млн руб.).
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