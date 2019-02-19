Максим Едрышов о возможном ужесточении штрафов за нарушение ПДД

Повышение штрафов — вопрос исключительно времени, их размер достаточно давно не менялся. Поскольку это существенная статья дорожного фонда, то очевидно, что регионы хотят получать больше денег. Это возможно сделать путем ужесточения штрафов. В нашей области около 2 млрд руб. составляют штрафы за нарушения ПДД водителями, и все они идут в дорожный фонд.Если взять ситуацию конкретно с введением штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч, то так было у нас раньше до 2014 года. На мой взгляд, этого сейчас делать нельзя, поскольку уже многие люди привыкли к нынешнему скоростному режиму. А если вводить такую меру, то следует пересмотреть скоростной режим на трассах в сторону увеличения, чтобы средняя скорость была такая же, как сейчас. Люди превышают, условно говоря, на 20 км/ч, не боясь быть наказанными, и дороги от этого аварийнее не стали. По крайней мере, статистика Госавтоинспекции говорит о том, что с каждым годом снижается количество ДТП, количество погибших на дорогах, хотя фактически скорость движения увеличилась. Если же такой штраф будет действовать только в городе, то это только больше запутает водителей.На мой взгляд, скоро будут пересмотрены все штрафы и, естественно, в сторону увеличения, поскольку уже сейчас об этом начинают говорить в правительстве и Госдуме. Поэтому я думаю, в ближайшее время (в течение этого года) нас ждут такие изменения, может, действительно появятся какие-то новые наказания. Однако в первую очередь нужно смотреть, чтобы наказание соответствовало степени общественной опасности потому, что действительно существует перекос законодательства. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора — 1 тыс. руб., повторный проезд на красный сигнал светофора — это 5 тыс. руб., либо лишение права управления автомобилем. А за езду с номером, который установлен не в том месте, например, у водителя за стеком, предусмотрено наказание в виде 5 тыс. руб. штрафа, либо лишение права управления от месяца до трех. И тут напрашивается вопрос: с точки зрения Госдумы проезд на красный свет менее опасен?Борьба с грязными номерами — это дело номер один в Госавтоинспекции, поскольку это напрямую связано с камерами фото- и видеофиксации, которых становится все больше и больше, а если номер нечитаемый, водителя не поймать. Отсюда и ужесточение наказания за данное нарушение. Правда, очень часто водители не по своей воле оказываются с нечитаемым госномером, потому что, к сожалению, не всегда хорошо убирают дороги. У водителей есть обязанность перед началом движения проверить читаемость номеров, а если в процессе движения он испачкался, то он не должен нести ответственность. Водитель не виноват, если коммунальные службы своеобразно понимают свои обязанности по уборке снега.Ужесточение штрафов — это процесс, с которым нужно свыкнуться. Я совершенно это не приветствую и считаю, что их размера сейчас вполне достаточно для наказания водителей. Нужно сводить все к неотвратимости наказания. Человек нарушил — он должен за это понести ответственность. Просто повышением штрафов проблему нарушений ПДД не решить в принципе. А для того, чтобы повысить неотвратимость, на мой взгляд, делается очень мало. У нас очень слабо развита система фото- и видеофиксации, особенно в Свердловской области и особенно — в Екатеринбурге. Екатеринбург по наличию данных систем находится в 19 веке. Мы отстали от всей страны. Даже в Нижнем Тагиле количество автомобилей гораздо меньше, а камер автоматических в несколько раз больше. Курган превосходит в 10 раз по количеству камер. И такие меры действительно мотивируют водителей, на определенных участках они свое дело делают. С одной стороны, нарушить и проехать 72 км/ч на трассе, где установлены знаки ограничения скорости 50 км/ч, и совершенно другое дело с точки зрения безопасности, если водитель едет, видит камеру на перекрестке и уже задумается, надо ли ему проскакивать на мигающий желтый или лучше остановится.