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Назначен начальник департамента информатизации администрации Екатеринбурга
19 февраль 2019 (13:07)
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Александра Немтинова начальником департамента информатизации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Данное подразделение является приемником комитета связи и информационных технологий администрации города Екатеринбурга, в котором Александр Немтинов был председателем.
Ранее он также работал в правительстве Свердловской области на должности замдиректора департамента по местному самоуправлению и стратегическому развитию территорий, а также руководил департаментом стратегического и территориального развития регионального министерства экономики.
Данное подразделение является приемником комитета связи и информационных технологий администрации города Екатеринбурга, в котором Александр Немтинов был председателем.
Ранее он также работал в правительстве Свердловской области на должности замдиректора департамента по местному самоуправлению и стратегическому развитию территорий, а также руководил департаментом стратегического и территориального развития регионального министерства экономики.
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