Новости дня

Назначен начальник департамента информатизации администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Александра Немтинова начальником департамента информатизации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Данное подразделение является приемником комитета связи и информационных технологий администрации города Екатеринбурга, в котором Александр Немтинов был председателем.



Ранее он также работал в правительстве Свердловской области на должности замдиректора департамента по местному самоуправлению и стратегическому развитию территорий, а также руководил департаментом стратегического и территориального развития регионального министерства экономики.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: