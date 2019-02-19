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Назначен начальник департамента информатизации администрации Екатеринбурга

19 февраль 2019 (13:07)

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Александра Немтинова начальником департамента информатизации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Данное подразделение является приемником комитета связи и информационных технологий администрации города Екатеринбурга, в котором Александр Немтинов был председателем.

Ранее он также работал в правительстве Свердловской области на должности замдиректора департамента по местному самоуправлению и стратегическому развитию территорий, а также руководил департаментом стратегического и территориального развития регионального министерства экономики.

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