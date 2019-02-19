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Асбест не получит статус территории опережающего социально-экономического развития

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Асбест не получит статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом говорится в письме замгубернатора Свердловской области Сергея Бидонько, которое опубликовал на своей странице в Facebook депутат думы Асбестовского городского округа Сергей Ларионов.



«Прошу вас обеспечить исключение из документов, определяющих стратегию социально-экономического развития муниципального образования, положений о создании территории опережающего социально-экономического развития на территории Асбестовский городской округ», — говорится в письме, которое адресовано главе округа Наталье Тихоновой.



В документе указано, что после вступления в силу федерального закона «О создании территорий опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в Асбестовском городском округе проводилась работа, направленная на создание ТОСЭР. Заявка на ее создание была подана в конце 2017 года, а в апреле 2018 минэкономразвития РФ отправило документацию на доработку. В конце января 2019 года российское правительство объявило о прекращении приема заявок.

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