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Свердловский областной суд изменил меру пресечения главе СвЖД Алексею Миронову

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Свердловский областной суд изменил меру пресечения главе Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексею Миронову. Об этом сообщает пресс-служба суда.



«По итогам апелляционного рассмотрения жалоб защиты А. Миронова постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении срока содержания под стражей обвиняемого отменено. В удовлетворении ходатайства следователя о продлении А. Миронову срока содержания под стражей отказано. Мера пресечения изменена на домашний арест и действует по 12 апреля включительно. Постановление суда вступило в законную силу», — говорится в сообщении.



13 декабря 2018 года начальник СвЖД Алексей Миронов был задержан по обвинению во взятке. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил его под стражу сроком на два месяца.

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