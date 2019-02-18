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ФАС отменила закупку по обустройству видеонаблюдения на дорогах Челябинской области на 310 млн рублей

УрБК, Челябинск, 18.02.2019. УФАС России по Челябинской области отменило закупку по модернизации, проектированию и строительству на улично-дорожной сети Челябинска системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД стоимостью 310 млн руб.



Как сообщает пресс-служба ведомств, требования заказчика аукциона, ОГКУ Челябинской области «Центр обработки вызовов Системы 112 — Безопасный регион», противоречат действующему законодательству и могут привести к ограничению количества его участников.



Аукцион на выполнение работ по модернизации, проектированию и строительству на улично-дорожной сети Челябинска комплекса аппаратно-программных средств автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений был объявлен в январе 2019 года.



С жалобой на действия заказчика закупки в Челябинское УФАС России обратилось ООО «СИБАВТОМЕТ». Компания указала на нарушения законодательства о контрактной системе в документации об электронном аукционе и в техническом задании, которые препятствовали участию в закупке неограниченному числу хозяйствующих субъектов.



Антимонопольное ведомство изучило доводы жалобы и подтвердило, что нечеткости описания потребностей заказчика в техническом задании могли привести к ограничению конкуренции.



«В техническом задании указано, что исполнитель должен согласовать с заказчиком и уполномоченным представителем заказчика типы используемого оборудования. При этом отсутствует информация о том, что представляет собой требование к «типу» оборудования, а также порядок и условия такого согласования», — говорится в сообщении.



Теперь заказчику надлежит отменить данный аукцион и при дальнейшем намерении осуществить указанную закупку провести его вновь с учетом требований законодательства о контрактной системе и выявленных антимонопольным органом нарушений.



За нарушение требований законодательства о контрактной системе заказчик будет привлечен к административной ответственности.

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