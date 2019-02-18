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Официальный курс доллара США снизился на 45,7 коп., евро — на 34,4 коп.

УрБК, Москва, 18.02.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 февраля 2019 года. Курс долл. США снизился на 45,74 коп. до 66,25 руб., курс евро — на 34,37 коп. до 74,91 руб.

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