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У жителя КНР на таможне в Кольцово изъято более 1 тыс. сигарет

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса из Пекина, который в числе другого багажа намеревался провезти 1 тыс. 400 сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



По правилам без декларирования одному пассажиру старше 18 лет можно провозить только 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака. Все, что превышает эти цифры, необходимо декларировать в «красном коридоре».



В итоге жителю КНР отдали только разрешенные к провозу 200 сигарет, остальные — изъяли.



«По факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС товара пассажиру рейса «Пекин — Екатеринбург» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по факту недекларирования товара. Проводится расследование. А так как это подакцизный товар, то остальные сигареты китайцу, скорее всего, не вернут», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.

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