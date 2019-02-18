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В Екатеринбурге суд оштрафовал МФК «МигКредит» на 50 тыс. рублей за нарушения правил по возврату долгов
18 февраль 2019 (12:50)
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО МФК «МигКредит» за нарушение требований законодательства при возврате просроченной задолженности.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, в ведомство обратились двое местных жителей, которые пожаловались на неправомерные действия сотрудников микрофинансовой организации.
В ходе разбирательства было установлено, что, в частности, работники ООО МФК «МигКредит»превысили количество допустимых законом звонков почти в семь раз.
«Они позвонили 55 раз за период чуть более 20 дней, тогда как по закону разрешено осуществлять звонки при взыскании юридическими лицами просроченной задолженности не более одного раза в день, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц», — говорится в сообщении.
В отношении ООО МФК «МигКредит» составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
По итогам их рассмотрения Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО МФК «МигКредит» на общую сумму в 50 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, в ведомство обратились двое местных жителей, которые пожаловались на неправомерные действия сотрудников микрофинансовой организации.
В ходе разбирательства было установлено, что, в частности, работники ООО МФК «МигКредит»превысили количество допустимых законом звонков почти в семь раз.
«Они позвонили 55 раз за период чуть более 20 дней, тогда как по закону разрешено осуществлять звонки при взыскании юридическими лицами просроченной задолженности не более одного раза в день, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц», — говорится в сообщении.
В отношении ООО МФК «МигКредит» составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
По итогам их рассмотрения Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО МФК «МигКредит» на общую сумму в 50 тыс. руб.
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