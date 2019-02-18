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В Екатеринбурге суд оштрафовал МФК «МигКредит» на 50 тыс. рублей за нарушения правил по возврату долгов

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО МФК «МигКредит» за нарушение требований законодательства при возврате просроченной задолженности.



Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, в ведомство обратились двое местных жителей, которые пожаловались на неправомерные действия сотрудников микрофинансовой организации.



В ходе разбирательства было установлено, что, в частности, работники ООО МФК «МигКредит»превысили количество допустимых законом звонков почти в семь раз.



«Они позвонили 55 раз за период чуть более 20 дней, тогда как по закону разрешено осуществлять звонки при взыскании юридическими лицами просроченной задолженности не более одного раза в день, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц», — говорится в сообщении.



В отношении ООО МФК «МигКредит» составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».



По итогам их рассмотрения Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО МФК «МигКредит» на общую сумму в 50 тыс. руб.

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