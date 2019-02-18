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ЕВРАЗ ЗСМК подтвердил право на проведение сертификационных испытаний рельсов

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Испытательный центр ЕВРАЗ ЗСМК подтвердил в Росаккредитации право проводить на собственной площадке все виды сертификационных испытаний рельсовой продукции, кроме стендовых и полигонных.



Как сообщает пресс-служба предприятия, это испытания по геометрическим размерам, качеству поверхности, прямолинейности, химическому составу, механическим свойствам, макро- и микроструктуре, остаточным напряжениям в шейке рельсов. Также ЕВРАЗ ЗСМК расширил область некоторых видов испытаний для остряковых рельсов в связи с введением нового ГОСТа.



Кроме того, комбинат успешно прошел аккредитацию в Ассоциации аналитических центров (ААЦ) «Аналитика» и теперь имеет право проводить испытания рельсов, изготавливаемых по европейским и американским стандартам.



Испытательный центр ЕВРАЗ ЗСМК действует с 2004 года и является одним из четырех центров в России, которые осуществляют сертификационные испытания различных типов железнодорожных рельсов.

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