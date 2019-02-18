Новости дня
Свердловская область опустилась на 13 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни
18 февраль 2019 (09:49)
УрБК, Москва, 18.02.2019. В рейтинге российских регионов по качеству жизни, составленном РИА «Рейтинг» по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка, Свердловская область за год опустилась на две позиции — с 11 места на 13 (56,7 балла).
«Рейтинг построен на комплексном учете 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. На основе данных индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка, другие открытые источники», — указано в пояснении к рейтингу.
Первое место в рейтинге занимает Москва (77,4 балла). Последнее место — республика Тыва, (16,2 балла).
«Рейтинг построен на комплексном учете 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере. На основе данных индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка, другие открытые источники», — указано в пояснении к рейтингу.
Первое место в рейтинге занимает Москва (77,4 балла). Последнее место — республика Тыва, (16,2 балла).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловская область заняла 11 место в рейтинге регионов по качеству жизни
- Свердловская область покинула топ-10 российских регионов по качеству жизни
- Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
- Свердловская область сдает позиции в рейтинге регионов по качеству жизни
- Свердловская область сдает позиции в рейтинге регионов по качеству жизни