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Суд признал банкротом компанию «Соцэнерго» в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Соцэнерго» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.



С иском о банкротстве ООО «Соцэнерго» в ноябре 2016 года обратилось в суд ЕМУП «Водоканал». В ходе рассмотрения дела кредиторы предприятия заявили требования на общую сумму более 45 млн руб. Суд признал невозможным восстановление платежеспособности должника в установленные законом сроки.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Соцэнерго» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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