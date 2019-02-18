Новости дня
Суд признал банкротом компанию «Соцэнерго» в Североуральске
18 февраль 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Соцэнерго» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Предприятие зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
С иском о банкротстве ООО «Соцэнерго» в ноябре 2016 года обратилось в суд ЕМУП «Водоканал». В ходе рассмотрения дела кредиторы предприятия заявили требования на общую сумму более 45 млн руб. Суд признал невозможным восстановление платежеспособности должника в установленные законом сроки.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Соцэнерго» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Предприятие зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
С иском о банкротстве ООО «Соцэнерго» в ноябре 2016 года обратилось в суд ЕМУП «Водоканал». В ходе рассмотрения дела кредиторы предприятия заявили требования на общую сумму более 45 млн руб. Суд признал невозможным восстановление платежеспособности должника в установленные законом сроки.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Соцэнерго» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать