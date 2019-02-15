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Средний Урал не вошел в число лидеров среди регионов РФ по уровню финансовой грамотности
15 февраль 2019 (16:54)
УрБК, Москва, 15.02.2019. В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась сессия «Финансовая грамотность как основа финансовой стабильности», на которой был представлен рейтинг финансовой грамотности регионов — результат первого в стране исследования уровня знаний населения по этой теме. Анализ был проведен в каждом из 85 субъектов Российской Федерации в июле 2018 года.
В данном исследовании Свердловская область вошла в группу «В — Выше среднего». Индекс отражает способность человека к разумному управлению личными финансами и состоит из нескольких отдельных компонент — знаний в области финансов, навыков управления финансами, установок в отношении финансов.
«Мы первая страна в мире, которая измеряет уровень финансовой грамотности взрослого населения не только на уровне страны или отдельных программ, но и на уровне всех субъектов Российской Федерации. Мы рассчитываем, что это позволит более детально посмотреть на актуальные проблемы в этой сфере с учетом огромной территории нашей страны и разнообразия регионов, выявить наиболее уязвимые социальные группы, посмотреть какие факторы наиболее влияют на уровень финансовой грамотности, выбрать приоритетные задачи», — отметил, представляя рейтинг, директор Департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.
По разным показателям, включенным в рейтинг, жители Свердловской области демонстрировали результаты в основном на уровне средних по России.
В данном исследовании Свердловская область вошла в группу «В — Выше среднего». Индекс отражает способность человека к разумному управлению личными финансами и состоит из нескольких отдельных компонент — знаний в области финансов, навыков управления финансами, установок в отношении финансов.
«Мы первая страна в мире, которая измеряет уровень финансовой грамотности взрослого населения не только на уровне страны или отдельных программ, но и на уровне всех субъектов Российской Федерации. Мы рассчитываем, что это позволит более детально посмотреть на актуальные проблемы в этой сфере с учетом огромной территории нашей страны и разнообразия регионов, выявить наиболее уязвимые социальные группы, посмотреть какие факторы наиболее влияют на уровень финансовой грамотности, выбрать приоритетные задачи», — отметил, представляя рейтинг, директор Департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.
По разным показателям, включенным в рейтинг, жители Свердловской области демонстрировали результаты в основном на уровне средних по России.
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