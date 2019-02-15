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ГК «Кортрос» заключила соглашение о сотрудничестве с китайской компанией «Комплант»

15 февраль 2019 (15:57)

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. ГК «Кортрос» и китайская компания «Комплант» подписали соглашение о комплексном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».

Церемония подписания прошла на Российском инвестиционном форуме в Сочи в присутствии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Подписи под документом поставили президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий и председатель совета директоров АО «Комплант» Лю Янь.

ГК «Кортрос» заключила соглашение о сотрудничестве с китайской компанией «Комплант»ГК «Кортрос» заключила соглашение о сотрудничестве с китайской компанией «Комплант»
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