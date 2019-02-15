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Портфель займов уральских субъектов микрофинансирования составляет более 21 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. На 2019 год портфель займов, представленных уральскими субъектами микрофинансирования (МФИ), составляет более 21 млрд руб., портфель привлеченных средств — 25 млрд руб., из которых 11 млрд руб. приходится на паевые фонды жилищных накопительных кооперативов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



По данным регулятора, на территории Уральского региона с 2017 года наблюдается тенденция сокращения количества субъектов микрофинансирования. Прекратили свое существование в основном недействующие организации. С рынка также выводились компании, осуществляющие неприемлемые практики и систематически нарушающие требования законодательства. При этом показатели задолженности заемщиков перед МФИ демонстрируют обратную тенденцию — рост составил 10%. Таким образом, вывод части субъектов микрофинансирования с рынка не оказал существенного влияния на объемы кредитования населения.



Что касается МФО, то эксперты Банка России отметили смещение фокуса развития рынка с займов сегмента PDL (займов до зарплаты) на сегмент финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. Так, доля займов МСП в портфеле микрозаймов в Уральском регионе увеличилась до 60%. При этом МФО слабо развивают IT-технологии. На сегодняшний день на Урале только 3 микрофинансовых организации используют он-лайн каналы кредитования.



«Финансовый рынок Уральского региона характеризуется наличием значительных перспектив развития. Как показывает статистика, физические лица и предприниматели все чаще обращаются за финансовыми продуктами к МФИ. И мы считаем, что для развития и формирования доверительной среды среди населения и создания уверенности инвесторов в сохранности денежных средств должны принимать участие две стороны: Банк России и сами участники финансового рынка», — отметил начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.



Всего в Уральском регионе по данным на 1 февраля 2019 года действовало 238 МФО, 606 ломбардов, 260 КПК, 81 СКПК.

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