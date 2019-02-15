Минстрой РФ и ГК «Кортрос» договорились об использовании разработок компании в реализации нацпроекта «Умный город»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. ГК «Кортрос» активно внедряет новейшие технологии в сферу строительства, таким образом способствуя развитию современного города. Так, 14 февраля между Минстроем РФ, Центром компетенций «Умный город» и ГК «Кортрос» было подписано соглашение об использовании разработок компании в реализации национального проекта «Умный город». Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».Свои подписи под соглашением поставили президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий и руководитель Национального центра компетенций «Умный город» Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда» Оксана Демченко.«При оснащении района Академический в Екатеринбурге технологиями «умной квартиры» мы достигли значимых успехов. Решение позволяет в полной мере управлять системами жизнеобеспечения жилья, контролировать безопасность и экономить на оплате коммунальных услуг. Все перечисленное можно осуществлять в несколько кликов с мобильного телефона или компьютера. Начав с «умной квартиры», мы увеличили масштабы подобных решений, создавая комфортную среду для покупателей жилья. Теперь опыт ГК «Кортрос» будет использоваться на государственном уровне при создании «умных городов», — отметил В. Голубицкий.Отметим, что ГК «Кортрос» продолжает масштабировать системы управления жильем и городской средой. Ранее соглашение об использовании ее разработок было подписано с властями Перми.