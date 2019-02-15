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Число застрахованных смартфонов в салонах «МегаФона» на Урале за 2018 год выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. Число девайсов, застрахованных от механических повреждений, попадания жидкости и других несчастных случаев, в салонах «МегаФона» на Урале за 2018 год выросло вдвое. Специалисты в среднем оформляли один полис каждый час, сообщает пресс-служба оператора связи.



Смартфоны чаще всего подвергаются механическим повреждениям: падают, ударяются о твердые предметы, на них роняют что-то тяжелое. С такой проблемой обращаются 8 из 10 клиентов. Второй по популярности инцидент — попадание воды. На него приходится 10% обращений. Зафиксированы единичные случаи повреждения током и огнем.



«Смартфон — это, пожалуй, единственное техническое устройство, которое почти везде с нами. Поэтому и шанс повредить его намного выше. В наших салонах мы предлагаем широкий ассортимент телефонов — более 190 моделей, и множество услуг для них, включая страховую защиту», — отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.



Жители Сургута и Екатеринбурга чаще других страхуют устройства от возможных повреждений. В топ-7 также входят Нижневартовск, Пермь, Челябинск, Тюмень и Новый Уренгой.



Защитить устройство можно от механического воздействия, повреждения жидкостью, при пожаре, от электротока, утраты устройства в результате кражи, грабежа или разбоя. Стоимость и подробности можно получить у консультантов салонов связи «МегаФон». Партнером по данному виду услуг выступает АО «Альфа Страхование».

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