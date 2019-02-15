Кризис
В январе 2019 года личная инфляция россиян составила 1,7% при ее официальных данных в 1%
15 февраль 2019 (12:04)
Личная инфляция россиян в январе 2019 года оказалась выше официального темпа роста цен: дефлятор вырос до 1,7% при официальном уровне инфляции в 1%.
Согласно данным издания «РИА «Новости», ссылающегося на исследование холдинга «Ромир», на рост инфляции повлияло повышение НДС до 20%, которое привело к повышению цен на товары. Граждане вынуждены платить за привычные товары на 4,2% больше, чем месяцем ранее. Услуги ЖКХ подорожали на 0,2%, бензин — на 0,7%.
По данным ЦБ, роль в повышении инфляции в январе сыграло также увеличение темпа роста цен на продовольственные товары до 5,5%: например, подорожали многие виды плодоовощной продукции. Среди непродовольственных товаров заметный рост цен был зафиксирован на лекарства.
Согласно данным издания «РИА «Новости», ссылающегося на исследование холдинга «Ромир», на рост инфляции повлияло повышение НДС до 20%, которое привело к повышению цен на товары. Граждане вынуждены платить за привычные товары на 4,2% больше, чем месяцем ранее. Услуги ЖКХ подорожали на 0,2%, бензин — на 0,7%.
По данным ЦБ, роль в повышении инфляции в январе сыграло также увеличение темпа роста цен на продовольственные товары до 5,5%: например, подорожали многие виды плодоовощной продукции. Среди непродовольственных товаров заметный рост цен был зафиксирован на лекарства.
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