Кризис

В январе 2019 года личная инфляция россиян составила 1,7% при ее официальных данных в 1%

Личная инфляция россиян в январе 2019 года оказалась выше официального темпа роста цен: дефлятор вырос до 1,7% при официальном уровне инфляции в 1%.



Согласно данным издания «РИА «Новости», ссылающегося на исследование холдинга «Ромир», на рост инфляции повлияло повышение НДС до 20%, которое привело к повышению цен на товары. Граждане вынуждены платить за привычные товары на 4,2% больше, чем месяцем ранее. Услуги ЖКХ подорожали на 0,2%, бензин — на 0,7%.



По данным ЦБ, роль в повышении инфляции в январе сыграло также увеличение темпа роста цен на продовольственные товары до 5,5%: например, подорожали многие виды плодоовощной продукции. Среди непродовольственных товаров заметный рост цен был зафиксирован на лекарства.

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