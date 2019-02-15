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Челябинское УФАС возбудило дело в отношении 13 перевозчиков из-за отказа вывозить твердые коммунальные отходы

УрБК, Челябинск, 15.02.2019. В действиях 13 хозяйствующих субъектов, отказавшихся оказывать услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории Челябинска, выявлены нарушения.



По сообщению пресс-службы Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, в сентябре 2018 года из-за увеличения расстояния вывоза ТКО организации в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств и заявили о необходимости повышения платы за эти услуги в 3-4 раза.



В данный момент антимонопольное ведомство изучает экономическую обоснованность предложенной перевозчиками цены из-за увеличения расстояния вывоза ТКО.



Дело возбуждено по признакам нарушения пунктов 1, 4 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции в отношении МУП «Городской экологический центр», ООО «Городской экологический центр+», ООО «ЭкоСпецБаза», ООО «ТрансЭко», ООО «Уральская жемчужина», ООО «Антей», ООО «Эко-сервис», ООО «Кондор», ООО «НЭО», ООО «ТоргТранс» и 3 индивидуальных предпринимателей.

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