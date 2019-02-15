Новости дня
Челябинское УФАС возбудило дело в отношении 13 перевозчиков из-за отказа вывозить твердые коммунальные отходы
15 февраль 2019 (11:43)
УрБК, Челябинск, 15.02.2019. В действиях 13 хозяйствующих субъектов, отказавшихся оказывать услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории Челябинска, выявлены нарушения.
По сообщению пресс-службы Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, в сентябре 2018 года из-за увеличения расстояния вывоза ТКО организации в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств и заявили о необходимости повышения платы за эти услуги в 3-4 раза.
В данный момент антимонопольное ведомство изучает экономическую обоснованность предложенной перевозчиками цены из-за увеличения расстояния вывоза ТКО.
Дело возбуждено по признакам нарушения пунктов 1, 4 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции в отношении МУП «Городской экологический центр», ООО «Городской экологический центр+», ООО «ЭкоСпецБаза», ООО «ТрансЭко», ООО «Уральская жемчужина», ООО «Антей», ООО «Эко-сервис», ООО «Кондор», ООО «НЭО», ООО «ТоргТранс» и 3 индивидуальных предпринимателей.
По сообщению пресс-службы Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, в сентябре 2018 года из-за увеличения расстояния вывоза ТКО организации в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств и заявили о необходимости повышения платы за эти услуги в 3-4 раза.
В данный момент антимонопольное ведомство изучает экономическую обоснованность предложенной перевозчиками цены из-за увеличения расстояния вывоза ТКО.
Дело возбуждено по признакам нарушения пунктов 1, 4 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции в отношении МУП «Городской экологический центр», ООО «Городской экологический центр+», ООО «ЭкоСпецБаза», ООО «ТрансЭко», ООО «Уральская жемчужина», ООО «Антей», ООО «Эко-сервис», ООО «Кондор», ООО «НЭО», ООО «ТоргТранс» и 3 индивидуальных предпринимателей.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинске возбуждено дело против перевозчиков ТКО, ответственных за мусорный коллапс
- В Челябинске отозвали лицензию на размещение мусора у МУП «Городской экологический центр»
- ФАС возбудила дело в отношении «Екатеринбурггаза» за нарушение закона о конкуренции
- Свердловское управление ФАС РФ возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Единый расчетный центр»
- Управление ФАС РФ по Свердловской области прекратило производство по ранее возбужденному делу в отношении Уральского таможенного управления ФТС РФ, ОАО «Уралсвязьинформ» и ОАО «Ростелеком»