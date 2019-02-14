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В спальных районах Екатеринбурга появится больше объектов нестационарной торговли

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. Власти Екатеринбурга намерены ставить объекты нестационарной торговли и предоставления услуг в спальных районах города. Об этом в интервью официальному порталу города заявил заместитель главы муниципалитета по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.



По его словам, в спальных микрорайонах небольшие современные нестационарные объекты торговли необходимы, чтобы человек мог совершить разовые покупки, не тратя время на заход в крупный супермаркет.



«Администрация города в любом случае будет поддерживать честных, законопослушных и добросовестных торговцев, которые работают по утвержденной схеме. А вот с незаконными павильонами, киосками и палатками на территории нашего города мы боролись, боремся и будем бороться. Нелегальная уличная торговля должна уйти в прошлое раз и навсегда. Это наша принципиальная линия, и мы будем ее выдерживать и впредь», — сообщил Владимир Боликов.

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