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ЧОП «Сова» обвинило Росгвардию в распространении недостоверной информации
14 февраль 2019 (09:26)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. Представители ЧОП «Сова» через региональные СМИ распространили информацию о том, что лишение одного из предприятий лицензии было их инициативой. В своем комментарии они обвинили Росгвардию во «вбросе информации».
«Мы провели внутренние оргштатные мероприятия и самостоятельно подали документы на отзыв лицензии одного из наших предприятий, а у нас группа компаний. Это никак не повлияет на наших клиентов, это очередной вброс информации», — отметили в ЧОПе (цитата по Е1.ру).
Напомним, что региональное управление Росгвардии провело внеплановую проверку по факту использования работниками охранного предприятия ООО «ЧОП Сова-2» физической силы. Действие лицензии охранного предприятия прекращено с 8 февраля 2019 года.
«По результатам изучения видеоматериалов по факту использования работниками ООО «ЧОП «СОВА-2» физической силы 06.02.2019 в Мебельном центре «ЭМА», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, д. 13, имеющихся в распоряжении Управления, назначено проведение внеплановой проверки соблюдения закона Российской Федерации от 11.03.1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и лицензионных требований Обществом. Решением Управления от 08.02.2019 на основании п. 7 ч. 3 ст. 11.2 закона № 2487-1 действие лицензии на осуществление частной охранной деятельности, выданной Обществу, прекращено» — заявили в управлении.
Напомним, драка в мебельном центре «ЭМА» произошла 6 февраля. В результате инцидента генеральный директор мебельного центра Андрей Калетин был госпитализирован.
По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и частью 2 статьи 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей».
«Мы провели внутренние оргштатные мероприятия и самостоятельно подали документы на отзыв лицензии одного из наших предприятий, а у нас группа компаний. Это никак не повлияет на наших клиентов, это очередной вброс информации», — отметили в ЧОПе (цитата по Е1.ру).
Напомним, что региональное управление Росгвардии провело внеплановую проверку по факту использования работниками охранного предприятия ООО «ЧОП Сова-2» физической силы. Действие лицензии охранного предприятия прекращено с 8 февраля 2019 года.
«По результатам изучения видеоматериалов по факту использования работниками ООО «ЧОП «СОВА-2» физической силы 06.02.2019 в Мебельном центре «ЭМА», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, д. 13, имеющихся в распоряжении Управления, назначено проведение внеплановой проверки соблюдения закона Российской Федерации от 11.03.1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и лицензионных требований Обществом. Решением Управления от 08.02.2019 на основании п. 7 ч. 3 ст. 11.2 закона № 2487-1 действие лицензии на осуществление частной охранной деятельности, выданной Обществу, прекращено» — заявили в управлении.
Напомним, драка в мебельном центре «ЭМА» произошла 6 февраля. В результате инцидента генеральный директор мебельного центра Андрей Калетин был госпитализирован.
По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и частью 2 статьи 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей».
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