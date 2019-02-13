Кризис

В 2018 году в Екатеринбурге стало почти в три раза больше коллекторских компаний

В Екатеринбурге набирает обороты коллекторский бизнес — в 2018 году компаний стало почти в три раза больше. Об этом сообщает пресс-служба сервиса 2ГИС по данным собственного исследования.



Кроме того, в городе в 2,5 раза увеличилось число пунктов доставки интернет-заказов. В два раза выросло число точек продажи обувных аксессуаров и суши-баров, чуть менее чем в два раза — количество мини-кофеен.



По данным гео-сервиса, в целом по России в 2018 году активно развивалась доставка интернет-покупок, «салоны красоты» для автомобилей одержали победу над автомойками, а лешмейкеры и бровисты стали самыми востребованными мастерами в индустрии красоты. Самое большое сокращение в миллионниках показали точки продаж стационарных телефонов, фотостудии и ателье, где вяжут на заказ.



За год в городах-миллионниках число организаций выросло на 4% и достигло 1,3 млн. Лидерами по приросту стали Уфа (6%), Москва (5%) и Ростов-на-Дону (5%). Положительная динамика в Казани, Челябинске, Волгограде, Красноярске, Новосибирске, Омске, Перми и Нижнем Новгороде.



В Краснодаре число организаций за год выросло незначительно (0,1%), а в Самаре и Екатеринбурге сократилось на 0,3% и 0,5% соответственно.



В Екатеринбурге в лидерах по сокращению числа организаций — круглосуточные автостоянки и торговые центры с товарами для ремонта и интерьера — осталась каждая пятая из существующих ранее. Стало вполовину меньше магазинов стационарных телефонов, сократилась треть магазинов учебной литературы и мебельных фабрик.

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