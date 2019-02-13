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Официальный курс доллара США снизился на 3,6 коп., евро вырос на 24 коп.
13 февраль 2019 (14:17)
УрБК, Москва, 13.02.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 февраля 2019 года. Курс долл. США снизился на 3,64 коп. до 65,68 руб., курс евро вырос на 24,13 коп. до 74,39 руб.
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