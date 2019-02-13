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Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько пообещал разобраться с проблемой отмены маршрута № 024 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько намерен детально разобраться с проблемой отмены автобусного маршрута № 024 в Екатеринбурге.



«На приеме граждан сегодня жительницы Екатеринбурга подняли очень важную для них, да, пожалуй, и для многих горожан тему — отмена 024-го маршрута. Судя по количеству собранных подписей, с этим вопросом действительно нужно разбираться, причем вдумчиво и детально. Попросил у записавшейся на прием Маргариты Георгиевны Вавиловой немного времени — будем обсуждать варианты решения вопроса с администрацией города, чтобы прийти к решению, которое устроит всех», — пишет С. Бидонько на своей странице в Facebook.



Напомним, автобусный маршрут прекратил свою работу с 1 января 2019 года, что вызвало крайне негативную реакцию екатеринбуржцев. В настоящее время по решению администрации уральской столицы маршрут № 024 компенсируют автобусы № 57А (в южной части города) и № 012 (в северной части).

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