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Минстрой ускорит работу по подготовке критериев жилых проектов для продаж по старым правилам
13 февраль 2019 (09:26)
УрБК, Москва, 13.02.2019. Министерство строительства и ЖКХ ускорит работу по подготовке итоговых критериев, по которым некоторым застройщикам можно будет достраивать свои объекты с привлечением денег дольщиков без обязательного открытия эскроу-счетов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы ведомства Владимира Якушева по итогам состоявшегося 12 февраля 2019 года в Казани президиума Госсовета.
«Мы должны были найти эти механизмы до 15 апреля, но нам была поставлена задача сделать это быстрее, мы максимально постараемся сдвинуть срок», — сказал Владимир Якушев.
Он напомнил, что строительная готовность объекта и доля привлеченных средств граждан станут основными критериями для определения проектов, которым постановлением правительства будет разрешено работать по старым правилам долевого законодательства, без обязательных расчетов с покупателями с 1 июля 2019 года через эскроу-счета.
«Это основные параметры. У нас есть несколько формулировок, мы еще их погоняем и скоро озвучим», — отметил глава Минстроя.
С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.
Ранее глава Минстроя Владимир Якушев отмечал, что примерно 30% застройщиков жилья находятся в «красной зоне» по своей кредитоспособности, то есть могут не получить необходимого банковского финансирования после перехода на эскроу-счета.
«Мы должны были найти эти механизмы до 15 апреля, но нам была поставлена задача сделать это быстрее, мы максимально постараемся сдвинуть срок», — сказал Владимир Якушев.
Он напомнил, что строительная готовность объекта и доля привлеченных средств граждан станут основными критериями для определения проектов, которым постановлением правительства будет разрешено работать по старым правилам долевого законодательства, без обязательных расчетов с покупателями с 1 июля 2019 года через эскроу-счета.
«Это основные параметры. У нас есть несколько формулировок, мы еще их погоняем и скоро озвучим», — отметил глава Минстроя.
С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.
Ранее глава Минстроя Владимир Якушев отмечал, что примерно 30% застройщиков жилья находятся в «красной зоне» по своей кредитоспособности, то есть могут не получить необходимого банковского финансирования после перехода на эскроу-счета.
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