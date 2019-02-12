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Екатеринбургская городская дума разрешила строительство храма в сквере у Театра драмы

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Екатеринбургская городская дума приняла пакет поправок к действующим правилам землепользования и застройки. Одна из них позволяет начать строительство храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы.



Теперь земля на Октябрьской площади, на которой собираются построить храм, переведена из категории «территория общественного пользования» в зону объектов религиозного назначения.



Против принятия пакета поправок выступили депутаты от КПРФ и «Яблока».



Напомним, что избирательная комиссия Екатеринбурга приняла заявление на проведение референдума по поводу строительства храма. Инициативная группа собирается сохранить сквер на Октябрьской площади.



Ранее храм Святой Екатерины хотели строить в акватории Городского пруда. Однако горожане устроили массовые протестные акции. В сентябре 2018 года губернатор Евгений Куйвашев одобрил новое место для строительства, теперь его хотят построить вблизи Театра драмы.

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