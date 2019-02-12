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Екатеринбургская городская дума разрешила строительство храма в сквере у Театра драмы
12 февраль 2019 (11:25)
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. Екатеринбургская городская дума приняла пакет поправок к действующим правилам землепользования и застройки. Одна из них позволяет начать строительство храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Теперь земля на Октябрьской площади, на которой собираются построить храм, переведена из категории «территория общественного пользования» в зону объектов религиозного назначения.
Против принятия пакета поправок выступили депутаты от КПРФ и «Яблока».
Напомним, что избирательная комиссия Екатеринбурга приняла заявление на проведение референдума по поводу строительства храма. Инициативная группа собирается сохранить сквер на Октябрьской площади.
Ранее храм Святой Екатерины хотели строить в акватории Городского пруда. Однако горожане устроили массовые протестные акции. В сентябре 2018 года губернатор Евгений Куйвашев одобрил новое место для строительства, теперь его хотят построить вблизи Театра драмы.
Теперь земля на Октябрьской площади, на которой собираются построить храм, переведена из категории «территория общественного пользования» в зону объектов религиозного назначения.
Против принятия пакета поправок выступили депутаты от КПРФ и «Яблока».
Напомним, что избирательная комиссия Екатеринбурга приняла заявление на проведение референдума по поводу строительства храма. Инициативная группа собирается сохранить сквер на Октябрьской площади.
Ранее храм Святой Екатерины хотели строить в акватории Городского пруда. Однако горожане устроили массовые протестные акции. В сентябре 2018 года губернатор Евгений Куйвашев одобрил новое место для строительства, теперь его хотят построить вблизи Театра драмы.
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