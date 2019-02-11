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Право на киоск
11 февраль 2019 (17:13)
Госдума РФ рассмотрит законопроект, направленный на развитие в стране нестационарной торговли. По словам замглавы министерства Виктора Евтухова, этот формат в его легитимном варианте не только востребован населением из-за его удобства, но и помогает обеспечить граждан рабочими местами. Между тем власти Екатеринбурга много лет пытались навести порядок в данном сегменте бизнеса, однако с кризисом число незаконных киосков и прилавков вновь начало расти. Эксперты отмечают, что для развития малого предпринимательства в правовом поле на сегодняшний день условий не создается, и новый закон ситуацию вряд ли изменит.
Документ, разработанный Минпромторгом, Госдума может рассмотреть уже в весеннюю сессию. Как указано в пояснительной записке, он устанавливает общие правовые основания и условия размещения нестационарных торговых объектов в субъектах РФ. При этом закладываются определенные гарантии соблюдения прав предпринимателей. Так, срок действия договора не может быть меньше пяти лет, а в случае вынужденного «переезда» торговой точки по требованию городских властей владельцу положена компенсация.
«Наши крупные торговые сети занимают 30-40% рынка. Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем магазинов. Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. Малая нестационарная розница дает рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах. По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тыс. рабочих мест», — рассказал журналистам Виктор Евтухов.
В этой связи власти Екатеринбурга еще в конце прошлого года пересмотрели свою политику в отношении нестационарных торговых объектов. Еще в ноябре 2018 года глава города Александр Высокинский ставил перед администрацией задачу по ликвидации объектов нестационарной торговли к 2022 году, за исключением павильонов по продаже мороженого и печатной продукции. Однако уже в конце декабря его заместитель по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов, комментируя новую схему размещения торговых точек, отмечал, что «практически все действующие сегодня в законном порядке в Екатеринбурге нестационарные объекты будут работать и дальше».
«Те точки, которые работают в рамках действующего законодательства и обеспечивают комфорт жителей, мы сохраняем. Более того, мы их поддерживаем. Борьба ведется только с незаконными нестационарными объектами», — пояснил УрБК пресс-секретарь администрации уральской столицы Анатолий Карманов.
Между тем президент Ассоциации малого бизнеса Владимир Лобок отмечает, что в текущих экономических условиях высокая финансовая нагрузка на малый бизнес заставляет предпринимателей Екатеринбурга вновь уходить «в тень». В итоге эффект от принятых городскими властями мер по легализации нестационарной торговли сводится к минимуму.
«Несколько лет шла борьба с незарегистрированными объектами, чтобы заставить их соблюдать определенные нормы и требования. В этом есть разумное зерно: нужно, чтобы все было законно, доступно, удобно и красиво, и это не противоречит позиции, озвученной на федеральном уровне. Но установить объект и зарегистрировать его по всем правилам не так просто. В условиях, которые созданы у нас в стране, все последние годы бизнес активно уходит «в тень», чтобы избежать разорения. Не выстраивается система стимулирования добросовестного предпринимательства, поэтому любые вполне обоснованные действия властей не срабатывают», — считает Владимир Лобок.
По словам президента Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолия Филиппенкова, в сложившейся ситуации эффективные меры по развитию малого предпринимательства, в том числе нестационарной торговли, могут быть приняты лишь при условии конструктивного диалога между бизнесом и всеми уровнями власти.
Однако пока шагов в данном направлении не наблюдается. Так, в администрации Екатеринбурга намерены сначала дождаться принятия нового закона и только потом обсуждать возможности смягчения требований к объектам нестационарной торговли.
«Закон должен пройти все чтения, потом еще получить одобрение Законодательного собрания. Сейчас у нас схема размещения нестационарных объектов утверждена и действует. Какое-либо взаимодействие с бизнесом по изменению текущего положения станет возможно после принятия документа», — пояснил Анатолий Карманов.
Таким образом, эксперты отмечают, что все меры по легализации сегмента нестационарной торговли и его развития в правовом поле могут оказаться малоэффективными. Пока финансовая нагрузка на малый бизнес остается неподъемной для большого числа игроков рынка, а нелегальная торговля при всех своих рисках дает предпринимателю значительные преимущества, позитивные инициативы на любом уровне не достигнут своей цели.
Документ, разработанный Минпромторгом, Госдума может рассмотреть уже в весеннюю сессию. Как указано в пояснительной записке, он устанавливает общие правовые основания и условия размещения нестационарных торговых объектов в субъектах РФ. При этом закладываются определенные гарантии соблюдения прав предпринимателей. Так, срок действия договора не может быть меньше пяти лет, а в случае вынужденного «переезда» торговой точки по требованию городских властей владельцу положена компенсация.
«Наши крупные торговые сети занимают 30-40% рынка. Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем магазинов. Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. Малая нестационарная розница дает рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах. По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тыс. рабочих мест», — рассказал журналистам Виктор Евтухов.
В этой связи власти Екатеринбурга еще в конце прошлого года пересмотрели свою политику в отношении нестационарных торговых объектов. Еще в ноябре 2018 года глава города Александр Высокинский ставил перед администрацией задачу по ликвидации объектов нестационарной торговли к 2022 году, за исключением павильонов по продаже мороженого и печатной продукции. Однако уже в конце декабря его заместитель по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов, комментируя новую схему размещения торговых точек, отмечал, что «практически все действующие сегодня в законном порядке в Екатеринбурге нестационарные объекты будут работать и дальше».
«Те точки, которые работают в рамках действующего законодательства и обеспечивают комфорт жителей, мы сохраняем. Более того, мы их поддерживаем. Борьба ведется только с незаконными нестационарными объектами», — пояснил УрБК пресс-секретарь администрации уральской столицы Анатолий Карманов.
Между тем президент Ассоциации малого бизнеса Владимир Лобок отмечает, что в текущих экономических условиях высокая финансовая нагрузка на малый бизнес заставляет предпринимателей Екатеринбурга вновь уходить «в тень». В итоге эффект от принятых городскими властями мер по легализации нестационарной торговли сводится к минимуму.
«Несколько лет шла борьба с незарегистрированными объектами, чтобы заставить их соблюдать определенные нормы и требования. В этом есть разумное зерно: нужно, чтобы все было законно, доступно, удобно и красиво, и это не противоречит позиции, озвученной на федеральном уровне. Но установить объект и зарегистрировать его по всем правилам не так просто. В условиях, которые созданы у нас в стране, все последние годы бизнес активно уходит «в тень», чтобы избежать разорения. Не выстраивается система стимулирования добросовестного предпринимательства, поэтому любые вполне обоснованные действия властей не срабатывают», — считает Владимир Лобок.
По словам президента Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолия Филиппенкова, в сложившейся ситуации эффективные меры по развитию малого предпринимательства, в том числе нестационарной торговли, могут быть приняты лишь при условии конструктивного диалога между бизнесом и всеми уровнями власти.
Однако пока шагов в данном направлении не наблюдается. Так, в администрации Екатеринбурга намерены сначала дождаться принятия нового закона и только потом обсуждать возможности смягчения требований к объектам нестационарной торговли.
«Закон должен пройти все чтения, потом еще получить одобрение Законодательного собрания. Сейчас у нас схема размещения нестационарных объектов утверждена и действует. Какое-либо взаимодействие с бизнесом по изменению текущего положения станет возможно после принятия документа», — пояснил Анатолий Карманов.
Таким образом, эксперты отмечают, что все меры по легализации сегмента нестационарной торговли и его развития в правовом поле могут оказаться малоэффективными. Пока финансовая нагрузка на малый бизнес остается неподъемной для большого числа игроков рынка, а нелегальная торговля при всех своих рисках дает предпринимателю значительные преимущества, позитивные инициативы на любом уровне не достигнут своей цели.
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