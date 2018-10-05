Киоски вне контроля

В администрации Екатеринбурга констатировали провал шестилетнего проекта по упорядочиванию работы нестационарных объектов торговли. Созданная городскими властями схема размещения киосков и павильонов оказалась неработоспособной. Ответственность за неудачи в горадминистрации возложили на несовершенство законодательства и самих предпринимателей.Об итогах работы по размещению киосков и павильонов в Екатеринбурге 5 октября 2018 года рассказала председатель комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева. Она напомнила, что работа по внедрению схемы началась в 2012 году. Не попавшие в документ ларьки и киоски объявлялись вне закона и подлежали вывозу с улиц города.Как следует из доклада, количество согласованных муниципалитетом мест из года в год сокращалось (эту цель и ставил перед собой комитет по товарному рынку): в 2012 году — 3 тыс. 327, в 2013 году — 2 тыс. 338, в 2014 году — 2 тыс. 559, в 2015-2016 — 2 тыс. 672, в 2017-2018 — 2 тыс. 645. Однако общее количество ларьков и павильонов в Екатеринбурге сократилось незначительно: в 2013 году — 3 тыс. 516 объектов, в 2014 году — 3 тыс. 270, в 2016 году — 3 тыс. 325, в 2018 году — 3 тыс. 243. В эти списки входят объекты в схеме размещения, на частной территории, а также на неразграниченных землях, которые находятся в ведении министерства по управлению госимуществом Свердловской области.По словам главы комитета по товарному рынку, при разработке схемы были поставлены следующие цели: удовлетворение потребности населения и соблюдение прав и законных интересов населения; достижение и последующее соблюдение установленных нормативов минимальной обеспеченности; соблюдение прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Большинство поставленных задач не были достигнуты. Причиной тому, как пояснила Е. Чернышева, стало несовершенство законодательства и ограниченные возможности горадминистрации.Под первыми двумя пунктами подразумевалось, что при небольшом количестве киосков населению будет предоставлено необходимое количество услуг и товаров. Однако в этой части произошел дисбаланс. Собственник легального киоска мог в любой момент изменить его формат и содержание. Администрация города не могла этому воспрепятствовать — выселять предпринимателя из схемы власти Екатеринбурга не имели права.Кроме того, муниципалитет потерял полный контроль ситуации с киосками, которые размещены на частной территории. Речь идет о ларьках по улице Карла Либкнехта (возле музея истории Екатеринбурга), вокруг торгового центра «Мегаполис». Особенное недовольство у Е. Чернышевой вызвал киоск по продаже еды, который установлен на тротуаре по улице Луначарского возле ТЦ Corteo.Председатель комитета по товарному рынку Екатеринбурга признала, что ей регулярно поступают жалобы от населения на эти киоски, поскольку они препятствуют пешеходному движению. Администрация города, по словам Елены Чернышевой, ничего не может с этим сделать, поскольку все павильоны находятся на частной территории.Соблюсти интересы предпринимателей, как заявлялось в задачах, муниципалитету также оказалось не по силам. В первую очередь это связано с тем, что для участников торговли найти новое место достаточно сложно.«Пока предприниматель не захочет, его не могут исключить из схемы размещения. Это стало пожизненной гарантией», — пояснила Елена Чернышева.Для примера она указала, что с 4 мая по 4 июля 2018 года в комитет поступило 1 тыс. 660 предложений по 2 тыс. 077 местам размещения (по 138 заявок ежедневно). Из них было одобрено 393 предложения (18,9%). По факту между новыми предпринимателями было распределено не более 100 мест. По остальным заявкам самой частой причиной отказа в согласовании стали правила благоустройства.Само согласование заявок, по словам Е. Чернышевой, затягивается из-за небрежного отношения предпринимателей к оформлению документов. В частности, владельцы киосков лишь ориентировочно указывают на желаемые места. В итоге чиновникам длительное время приходится гадать, где планируется установить торговую точку.«Например, к нам присылают заявку на установку павильонов по адресу проспект Ленина, 24 (адрес администрации города). А у нас здесь здание несколько сотен метров, и непонятно, где предприниматель хочет установить павильон», — сказала представитель горадминистрации.Еще одной проблемой, по словам главы комитета по товарному рынку, является требование законодательства, которое обязывает муниципалитет предоставлять предпринимателям альтернативные площадки.Участники рынка, присутствовавшие на конференции, посчитали, что приведенный Еленой Чернышевой список проблем неполный. Один из представителей нестационарной торговли, в частности, рассказал, что он подавал 35 заявок, ни по одной из них до настоящего времени не было предложено альтернативной точки размещения. С аналогичной проблемой столкнулись другие предприниматели.«Нам на рассмотрение заявки дается 15 рабочих дней, и мы не успеваем рассмотреть все и подыскать другие площадки», — парировала Е. Чернышева, не уточнив, будут ли когда-то предложены альтернативы.Вторая дискуссия представителей малого бизнеса и комитета по товарному рынку развернулась по вопросу квалификации объектов. В частности, один из участников пожаловался, что в нормативных документах городской администрации отсутствуют ряд терминов.«Я пытаюсь согласовать установку закусочный, а мне согласуют только павильон, который стоит в десять раз дороже», — отметил предприниматель.Елена Чернышева, в свою очередь, сослалась на федеральное законодательство, где расписаны свои нормы и параметры для закусочных, киосков и павильонов. Спор этот зашел в тупик, как и вся текущая ситуация с размещением нестационарных торговых точек.Тем не менее в администрации Екатеринбурга рассчитывают, что с 2019 года ситуация может улучшиться. Это станет возможным после того, как места в схеме будет разрешено продавать на аукционе. В этом случае муниципалитет получит право кардинально перекроить карту торговых точек. Вместе с тем из-за переходного периода городские власти первое время будут работать без нормативных документов, и к чему это может привести Елена Чернышева прогнозировать не берется. Кроме того, вопрос с киосками на частных участках так и останется нерешенным.