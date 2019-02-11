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В «Лыжне России — 2019» в Академическом приняло участие более 700 человек
11 февраль 2019 (16:37)
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе 9 февраля прошла XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В ней приняли участие свыше 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
Спортсмены собрались в Преображенском парке, где прошла официальная часть.
Напомним, в этом году в честь заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 длина трассы составила 2 тыс. 25 м. Дистанция для детского забега составила 200 м., 400 м. — для учащихся начальной школы. Детям постарше предлагалось пробежать 1 км. Для взрослых лыжников дистанция была вдвое больше.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
Среди учеников младших классов победу одержали Полина Пьянкова из школы № 23 и Семен Краюхин из 19-й школы. У учеников 5-8 классов лучшие результаты показали Яна Глинястикова из школы № 16 и Савелий Беляев из школы № 19, а среди старшеклассников лучшими оказались Мария Золотарева и Никита Окулов из 16 школы.
Наталья Назарова одержала победу в женском забеге, а Савелий Беляев в мужском. Лучшими в семейном забеге стали Ксенофонтовы.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
На финише победителям вручили многочисленные подарки. Самая юная лыжница — 2-летняя Кира Ширинкина — получила мягкую игрушку, а самый пожилой участник — 74-летний Виктор Игнатьев — метеостанцию.
Для всех участников и гостей мероприятия работала полевая кухня.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
Спортсмены собрались в Преображенском парке, где прошла официальная часть.
Напомним, в этом году в честь заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 длина трассы составила 2 тыс. 25 м. Дистанция для детского забега составила 200 м., 400 м. — для учащихся начальной школы. Детям постарше предлагалось пробежать 1 км. Для взрослых лыжников дистанция была вдвое больше.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
Среди учеников младших классов победу одержали Полина Пьянкова из школы № 23 и Семен Краюхин из 19-й школы. У учеников 5-8 классов лучшие результаты показали Яна Глинястикова из школы № 16 и Савелий Беляев из школы № 19, а среди старшеклассников лучшими оказались Мария Золотарева и Никита Окулов из 16 школы.
Наталья Назарова одержала победу в женском забеге, а Савелий Беляев в мужском. Лучшими в семейном забеге стали Ксенофонтовы.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
На финише победителям вручили многочисленные подарки. Самая юная лыжница — 2-летняя Кира Ширинкина — получила мягкую игрушку, а самый пожилой участник — 74-летний Виктор Игнатьев — метеостанцию.
Для всех участников и гостей мероприятия работала полевая кухня.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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